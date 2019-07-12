وفاة شخصين وإصابة 31 بتدهور حافلة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي عاملان آسيويان إثر تعرضهما لإصابات بليغة نتيجة تعرض الحافلة التي كانا يستقلانها برفقة 31 شخصاً، من العمالة المساعدة من مختلف الأعمار والجنسيات، لحادث انحراف مفاجئ أدى إلى تدهورها على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة، ما أسفر عن وقوع ست إصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، وإصابة 25 آخرين بإصابات بسيطة.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، في الساعة 12 ظهر أمس، يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور حافلة تقل عمالاً على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور تم إرسال دوريات المرور إلى مكان الحادث، بحضور مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي، وضباط الاختصاص لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل مهمة مركبات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحادث بالسرعة الممكنة، وبحضور جهات الاختصاص بإدارة المرور والدوريات وفرع التحقيق وتخطيط الحوادث، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية وفاة عاملين متأثرين بإصابات بليغة، وإصابة ستة عمال بإصابات بين البليغة والمتوسطة، وإصابة 25 آخرين بإصابات بسيطة.

ولفت إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما إلى ذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن الحافلة كانت تقل 32 شخصاً، إضافة إلى السائق، لافتاً إلى أن الحوادث التي تكون الحافلات أو الشاحنات طرفاً فيها تؤدي إلى أضرار جسيمة، ووقوع إصابات بليغة تصل إلى حد الوفاة، مشيراً إلى أنه يجب على جميع السائقين ضرورة الانتباه جيداً للطريق، وعدم الانشغال بغيره، والتأكد من صلاحية الإطارات للاستخدام، خصوصاً خلال فترة الصيف، وضرورة صيانة المركبات والالتزام بالتعليمات والتوجيهات، واتباع القواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة، لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، عبر تحمل المسؤولية وقيادة مركباتهم بصورة آمنة.