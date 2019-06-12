آسيوية تسرق 30 ألف درهم من حقيبة يد نسائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قبضت شرطة الشارقة على امرأة آسيوية بعد سرقة حقيبة يد تحتوي مقتنيات ومبالغ مالية تقدر بـ30 ألف درهم، وتعود لمتسوقة في أحد المراكز التجارية بالشارقة.

وكان بلاغ من المجني عليها ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، يفيد بتعرضها للسرقة من مجهول أثناء انشغالها بمراقبة أطفالها.

وكلفت الشرطة فريق تحليل الأسلوب الجرمي في إدارة مراكز الشرطة الشاملة بمتابعة القضية، وتبين قيام امرأة بسرقة الحقيبة بعدما تركتها صاحبتها داخل عربة أطفال، وانشغلت بمتابعة صغارها في ردهة الألعاب الموجودة داخل المركز.

وتمكن الفريق من تحديد هوية المتهمة، والقبض عليها، واستعادة الحقيبة المسروقة بمحتوياتها كاملة.