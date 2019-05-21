متهم خليجي يسافر ويموت ويدفن باسم وجواز "شبيهه"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

لجأ شاب خليجي متهم في قضية شيكات وممنوع من السفر، إلى حيلة غريبة للسفر خارج الدولة مع أصدقائه، فقد أقنع ابن عمه، الذي يماثله في العمر، ويحمل شبهاً كبيراً منه، أن يعطيه جواز سفره ليسافر به، إلا أنه وافته المنية خلال تواجده في الخارج.

وتعود تفاصيل القضية، "التي أوردتها دائرة القضاء أبوظبي في تقرير قصص وعبر من محاكم الإمارة"، أن الشاب أصر على مشاركة أصدقائه رحلة صيد برية في أحد الدول المجاورة، وعندما أخبروه باستحالة خروجه من الدولة خاصة وأن جواز سفره محجوز على ذمة قضية مالية، أكد لهم بأنه سوف يرتب الأمر جيداً.

وأشارت تحقيقات القضية، إلى أن الشاب المتوفي، اتفق مع أبن عمه على استعمال جواز سفره لوجود تشابه كبير بينهما، كما اتفق مع قريب له يعمل موظفاً على المنفذ الحدودي لمساعدته على تجاوز الحدود لضمان عدم حدوث أي مشكلة، حيث تم تنفيذ الخطة دون أن يكتشفها أحد.

وأوضح المتهمون خلال التحقيقات، أن اليوم المحدد لنهاية الرحلة والعودة إلى الإمارات شهد مفاجأة غير متوقعه، حيث تجمعوا في بهو الفندق تمهيداً للمغادرة إلا أن صديقهم لم يظهر وحاولوا الاتصال به على رقم الغرفة ورقم هاتفه الجوال، دون إجابة، فقاموا بإبلاغ إدارة الفندق، وأكدوا لها أن صديقهم موجود في الغرفة، وانهم شاهدوه عندما دخلها ليلاً، حيث أكد لهم أنه متعب وسينام فوراً، وهم يريدون الاطمئنان عليه، وبعد أخذ الموافقات اللازمة، تم فتح الغرفة، ليجدوا صديقهم ممداً في سريره، ويكتشفوا أنه فارق الحياة قبل ساعات.

وأشاروا، إلى أنهم عقب اكتشاف موت صديقهم، وقيام السلطات المحلية في الدولة المتواجدين بها بإبلاغهم بأنهم سينهون كافة الإجراءات وإصدار شهادة وفاة صديقهم، تمهيداً لتسفير جثمانه، تذكروا أنه دخل الدولة باسم وجواز سفر ابن عمه، وأن الجثة ستعود بنفس الاسم ما سيترتب عليه مشاكل كبيرة لهم ولصاحب الجواز الأصلي الذي سيصبح حي في عداد الموتى، فقرروا التواصل مع سفارتهم لمساعدتهم في الخروج من هذه المشكلة.

ولفتت التحقيقات إلى أن السلطات المحلية في البلد الذي حدثت به الوفاة عقب علمها بالواقعة، رفضت إعادة جثمان المتوفي، لكونه بات موضوع قضية جزائية لأن المتوفي عبر حدودها باسم وجواز سفر مزور، وقامت بترحيل باقي أصدقاء المتوفي الذي تم القبض عليهم عقب وصولهم المنفذ الحدودي للدولة، كما تم القبض على موظف الحدود، وابن عم المتوفي، وإحالتهم جميعاً لمحكمة الجنايات بتهم التزوير وعدم الإبلاغ عن جريمة.