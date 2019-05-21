مسن يتصل بطوارئ شرطة دبي لشعوره بالوحدة على العشاء

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي اللواء كامل بطي السويدي عن ارتفاع نسبة الاتصالات غير الطارئة على رقم الطوارئ 999 المخصص للحالات الحرجة،لتصل إلى نحو 75% وبما يزيد على 3 ملايين و500 ألف من قرابة 5 ملايين مكالمة، مناشداً أفراد الجمهور الاتصال برقم 901 الذي يقدم أكثر من 32 خدمة مرورية وجنائية وسياحية وخدمية على مدار الساعة مجاناً،

وقال مدير مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العقيد تركي بن فارس إن هناك نماذج مختلفة من المكالمات غير الطارئة التي ترد على رقم الطوارئ، بعضها يكون طريفاً مثل مكالمة تلقاها المركز من أحد كبار المواطنين، بسبب شعوره بالوحدة والحزن أثناء تناول العشاء بمفرده في منزله، لافتاً إلى التعامل مع المكالمة بشكل إنساني، وإن كانت لا تصنف باعتبارها مكالمة طارئة يمكن أن تنقذ حياة شخص.