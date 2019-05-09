اتهام مهندس بسرقة كابل كهرباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية مهندس عربي مُسن متهم بسرقة كابلات كهربائية من الشركة التي يعمل فيها، وإخفائها داخل صندوق مركبته الخاصة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إنه يعمل في الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يعرف كيف تم وضع الكابل داخل مركبته الخاصة، مشيراً إلى أن الأمن يقوم يومياً بتفتيشه، وهو مدرك خطورة السرقة، لافتاً إلى أن أحداً ما وضع الكابل داخل صندوق المركبة خصوصاً أنه يتركها مفتوحة بحكم عمله، مؤكداً أن الكابل الذي تم ضبطه في حقيبته لا قيمة له، وليس باهظ الثمن حتى يغري على سرقته.

وتابع أن الدعوة كيدية، ومن قام بهذا الفعل يريد تشويه سمعته، مشيراً إلى أن وضعه الاجتماعي جيد، ولديه أبناء يعملون في المجال الصحي والطبي وغير محتاج للسرقة، مطالباً بتكفيله وتبرئته من هذه التهمة الكيدية.

بدورها، قررت المحكمة تكفيل المتهم، وتأجيل الدعوة لاستدعاء الشاكي والشهود في جلسة 19 من مايو الجاري.