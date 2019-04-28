محاكمة 5 أشخاص بتهمة قتل آخر بسبب خلاف على تجارة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها خمسة أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة قتل شخص من جنسيتهم، إثر خلاف على حيازة وتجارة الخمور، إذ قاموا بضربه بأداة حديدية وخشبية قاصدين قتله، وحاولوا إخفاء جثته.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة، بأن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا مع المتهمين الرابع والخامس اللذين لم يتم ضبطهما إلى الآن، في ارتكاب جريمة قتل عمد في شهر أبريل من العام الماضي، عبر الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه وضربه بقطعة حديدية وخشبية على رأسه، قاصدين قتله إثر خلافات على حيازة وبيع مشروبات كحولية، حيث حاولوا بعد قتله نقل جثته وإخفائها، حتى لا يعرف أحد معالم الجريمة.

وواجهت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهم المنسوبة إليهم، بأن قاموا برفقة متهمين آخرين بقتل المجني عليه، من خلال الاعتداء عليه بالضرب، فأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم يقوموا بقتله، وأقروا بمتاجرتهم بالمشروبات الكحولية.

وطلب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمين أجلاً للاطلاع على ملف القضية، للاستعداد للدفاع، وسماع شهادة الشهود، ومترجم النيابة العامة الذي ترجم أقوالهم خلال التحقيقات.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 12 مايو المقبل، لضبط وإحضار المتهمين الرابع والخامس، والتحري من أنظمة المعلومات عنهما وإعلانهما على آخر محل إقامة لهما في حين تبين وجودهما داخل الدولة، واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم.