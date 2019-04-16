5 أشخاص يكسرون زجاج سوبر ماركت لسرقة هاتف

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 5 أشخاص من جنسية دولة آسيوية بتهمة سرقة سوبر ماركت، إذ تمكن المتهمون من دخول المحل وسرقة موبايل بعد كسرهم لزجاج الباب وإتلاف قفله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بوجود سرقة سوبر ماركت في إحدى المناطق بالشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لمحل الواقعة والمختبر الجنائي، وتم رفع البصمات والوصول إلى المتهمين عن طريق الكاميرات، وضبطهم، إذ اتضح من التحقيقات بأن المتهمين قاموا بالدخول إلى السوبر ماركت وسرقة موبايل فقط من داخله وعدد من البطاقات الخاصة بإعادة التعبئة، بعد أن كسروا زجاج الباب وقفله.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف متهمان بالتهم، وأنكر باقي المتهمين، مشيرين إلى أن شخصا آخر خارج الدولة هو من قام بكسر القفل وزجاج المحل، وهم من قاموا بالدخول وسرقة موبايل من داخله وبعدها تم ضبطهم.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 6 مايو المقبل لاستدعاء المجني عليه ومحقق الاستدلالات في الشرطة لسماع أقوالهم.