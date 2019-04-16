سقوط عصابة العملات المزيفة بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت الفرق المعنية بفرع الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من الإيقاع بعصابة حاولت ترويج العملات المزيفة من فئة (100 و 200) درهم إماراتي على محلات البقالة ومحطات الوقود بالإمارة.

وترجع تفاصيل تلك الواقعة إلى ورود معلومات مفادها قيام مجموعة أشخاص من الجنسية الآسيوية بترويج عملات مزيفة ومقلدة لعملة الدولة وتداولها داخل الإمارة، وعليه تم تشكيل فرق للتعقب والتحري عنهم، وقد استطاعت فرق البحث تحديد هوياتهم ومواقعهم، وتم تفتيش مقر سكنهم بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، حيث تم العثور على مبلغ وقيمته (45.500) درهم إماراتي (مزيفة).

وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد الجمهور بالتعاون معها من خلال الإبلاغ عن أية ظاهرة سلبية قد تضر بسلامتهم وسلامة أسرهم وأموالهم.