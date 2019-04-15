شرطة الشارقة تتلقى 1394 مكالمة في أقل من 24 ساعة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

تمكنت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، من ضبط حركة السير والمرور، والحد من الحوادث المرورية بالشارقة، خلال فترة التقلبات الجوية المصحوبة بسقوط الأمطار، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية (1394) مكالمة هاتفية ما بين جنائية، ومرورية.

وأفاد نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، المقدم حميد عبيد محمد الهاجري أن غرفة العمليات المركزية قد تلقت (862) مكالمة هاتفية من الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 13/4 وحتى صباح الأحد 14/4 على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، بينما تلقت (532) للمكالمات غير الطارئة على الرقم (901)، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة خلال نفس الفترة.

وأوضح المقدم حميد الهاجري، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، حيث صنفت البلاغات إلى جنائية، ومرورية، وطارئة، وغير طارئة، وتم التعامل مع كافة البلاغات، وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ والتعامل معه بحرفية بالغة.

وأشار نائب مدير إدارة العمليات المركزية، إلى أن الحركة المرورية خلال فترة سقوط المطر تميزت بالانسيابية على جميع طرق الإمارة، نتيجة للجهود المبذولة في تنظيم الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة لضبط حركة السير والمرور، والتي شملت دوريات الطرق الداخلية، ودوريات الطرق الخارجية، ودوريات فرع أمن الطرق والنقل، بالإضافة إلى دوريات الإسناد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث، وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال فترة تغير الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بغزارة.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور، وكافة السائقين، ومستخدمي الطريق، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيادة، وعبور الطرق أثناء تقلبات الطقس، ووقت هطول الأمطار، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بالقواعد، والأنظمة المرورية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، وتوخي الحيطة والحذر عند الطرق المؤدية إلى الجسور، والأنفاق، وخفض السرعة في الطرق المجاورة للجبال، والكتل الصخرية، وعند المنحنيات في المناطق الجبلية، وذلك للتحكم، والسيطرة أثناء قيادة المركبات، والعبور بأمان.