شرطة دبي تختزل إجراءات شهادة فقدان جواز السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، أنها تعمل على تطوير خدمة عبر نظام «البلوك تشين» تتعلق بخدمة الحصول على «شهادة فقدان جواز السفر»، ستخفض إجراءات هذه الخدمة من ثماني إلى ثلاث خطوات.

وقدّم أخصائي تطوير نظم المعلومات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أحمد قايد، شرحاً حول الخدمة، مشيراً إلى أن الخطوات الثماني الحالية للحصول على شهادة فقدان جواز السفر تتمثل في: تقديم الطلب ثم حصول المتعامل على رسالة فقدان، يليها ختم الرسالة خاصة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وختم من محاكم دبي، ومن ثم ختم من النيابة العامة، ثم زيارة شرطة دبي للحصول على شهادة الفقدان، وبعد ذلك التقديم على جواز السفر من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.

وأضاف أن الخطوات السابقة ستخفّض إلى ثلاث خطوات، هي: الحصول على شهادة فقدان جواز السفر من شرطة دبي، والتقديم على الجواز من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.

وبيّن أن التقديم على خدمة شهادة فقدان جواز السفر سيكون من خلال قنوات شرطة دبي «الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية»، وبالتالي ستكون هناك نافذة واحدة للتقديم، وستكون هذه النافذة مرتبطة مباشرة ضمن سلسلة «البلوك تشين» بالنيابة العامة ومحاكم دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.