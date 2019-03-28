المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا شابا وهتكوا عرضه الإكراه

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بسجن ثلاثة متهمين من جنسية دولة عربية بالمؤبد لاتهامهم بخطف شاب من جنسية عربية، يبلغ من العمر 20 عاما، بمركبتهم وهتك عرضه بالإكراه بعدما تمكنوا منه جسديا، كما أمرت بمصادرة المركبة المضبوطة في الواقعة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة تعرفوا على المجني عليه في أحد المقاهي في إمارة رأس الخيمة وجلسوا معه أكثر من مرة لزيادة التعرف إليه.

وأفاد المجني عليه خلال التحقيقات أنه جاء للدولة بتأشيرة زيارة بمساعدة خاله للبحث عن عمل وأنه تعرف على ثلاثة أشخاص في أحد المقاهي وطلب مساعدتهم في البحث عن عمل.

وأوضح أنه في يوم الواقعة طلب المتهمين الثلاثة منه الذهاب برفقتهم في جولة في مناطق الإمارة، حيث استجاب لطلبهم رغبة منه في العمل، وأثناء وجوده في المركبة توجهوا به إلى منطقة سكنية قديمة خالية من السكان وأبلغوه بأنهم سيأخذونه لمنطقة يسكنها الجن.

وأضاف أنه بعد وصولهم للمنطقة السكنية التي تسمى قرية الجن قام أحدهم بإظهار سلاح أبيض في يده وطلب منه خلع ملابسه، إلا أنه رفض الانصياع لرغبته فقام أحدهم بالسيطرة عليه جسديا وقام بخلع ملابسه رغما عنه وتداولا على هتك عرضه بالإكراه.

وأشار إلى أنه تمكن من الإفلات والهرب منهم في أحد المنازل السكنية الخالية من السكان وحاول الاتصال بخاله لإبلاغه عن الواقعة وإنقاذه إلا أنه لم يتمكن من ذلك نتيجة لعدم وجود رصيد مالي في هاتفه.

ولفت إلى أنه جلس مختبئا في مكانه لفترة طويلة حتى اتصل به خاله، فأبلغه عن الواقعة وطلب منه الاتصال بالشرطة للحضور للمكان، وتابع أنه بعد دقائق وصل رجال الشرطة للمكان وتم اصطحابه لمركز الشرطة الاستماع لأقواله، حيث تعرف رجال التحريات من خلال التحقيقات على المركبة التي استخدمها المتهمين الثلاثة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة ومنها للمحكمة بتهمة خطف وهتك عرض المجني عليه، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه للاعتداء على سلامته وهتك عرضه بالإكراه.

