امرأة تتسبب في تحطيم 4 مركبات فارهة ببوليفارد دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

تسببت امرأة عربية في حادث مركب لأربع مركبات فارهة في منطقة بوليفارد، إذ اندفعت سيارتها بقوة لتصطدم بمركبة متوقفة على جانب الطريق في منطقة بوليفارد، ويطال التصادم مركبتين أخريين، الأولى بورش واثنتين من طراز مرسيدس والأخيرة بنتلي.

إلى ذلك سجلت شرطة دبي حادثاً آخر وقع ظهراليوم حين طارت مركبة يقودها سائق غير منتبه، اضطر إلى الانحراف بشكل مفاجئ لتصطدم مركبته بحاجز حديدي يفصل بين الاتجاهين وتستقر في المنتصف بشكل غريب.

وحول ما تداول حول انشغال سائق المركبة بالحديث في الهاتف المتحرك حين فقد السيطرة على المركبة قال مدير الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم، إنه لم يثبت انشغال السائق بالهاتف، بحسب المعاينة الأولية للحادث البسيط الذي لم يسفر عن إصابات لكن تظل هناك مؤشرات على عدم انتباه السائق قبل وقوع الحادث وهو عدم اتخاذ رد فعل على الإطلاق أو تصرفه بشكل غير مناسب نتيجة تعرضه لطارئ أثناء القيادة.

وأكد أن الانشغال بالهاتف المتحرك تحديداً صار من أخطر المخالفات المرورية، خصوصاً في ظل هوس الكثيرين بشبكات التواصل الاجتماعي، إذ سجلت أخيراً حوادث قاتلة تبين أن المتسببين فيها لم يتخذوا أي رد فعل قبل الاصطدام ما يدل على أنهم كانوا مشغولين كلياً عن الطريق، وهذا أقرب إلى العمى أو إغلاق العينين أثناء القيادة.

يذكر أن الانشغال بغير الطريق تسبّب في 438 حادثاً، أسفرت عن وفاة 59 شخصاً، وإصابة 495 آخرين، خلال العام الماضي على مستوى الدولة، فيما سجلت إدارات المرور 323 ألفاً و102 مخالفة انشغال بغير الطريق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.