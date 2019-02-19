محاكمة 3 آسيويين بسرقة 4500 درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاثة آسيويين متهمين بسرقة فيلا قيد الإنشاء، وتحصلهم من وراء سرقتهم على مبلغ 4500 درهم.

وواجهت الهيئة القضائية المتهمين الأول والثاني، فيما تغيّب الثالث، بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من المكان الذي يعملان فيه مستغلين عدم وجود العمال بعد انتهاء الدوام، وباعاها للمتهم الثالث مقابل 4500 درهم.

واعترف المتهمان بما نسب اليهما وقالا إنهما أعادا المبلغ الذي أخذاه من المتهم الثالث للمشتكي، فيما أجلت المحكمة القضية للرابع من مارس المقبل لاستدعاء الشاكي والتأكد من تسلّمه المبلغ.

كما نظرت المحكمة قضية سرقة أخرى متهماً فيها آسيوي أربعيني اتفق مع آخرين ودخلوا محلاً وسرقوه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة فأنكرها، وقال إن الشرطة عندما حضرت كان يقود الشاحنة، وفوجئ بخروج صاحب العمل واثنين من العمال من المركبة وهربوا، مشيراً إلى أنه لا يعلم حمولة الشاحنة وتم إخباره أن بداخلها خزنة ومعدات مسروقة، مطالباً بتكفيلة، وقرّرت المحكمة تأجيل نظر القضية للرابع من مارس المقبل لاستدعاء القائمين بأمر الضبط من الشرطة.