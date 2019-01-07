محاكمة شاب وصف زميله بأنه «تافه»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت محكمة جنح الشارقة النظر في اتهام شاب بسب آخر بعبارات مسيئة، بعد مشادة كلامية بينهما خلال مباراة ودية لكرة القدم.

وتعود القضية إلى نوفمبر الماضي، عندما وصف المتهم المجني عليه بأنه «تافه» و«سخيف»، وغيرهما من صفات تمس كرامته وتنقص من شخصيته خلال مباراة نظمها زملاء لهما في العمل.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب له، فقال إنه زميل للمجني عليه، وإن مشادة كلامية نشبت بينهما خلال المباراة، مشيراً إلى أن زميله قدم دعوى ضده حتى يضره بالعمل، وأنه لم يسبه.

بدورها، حجزت المحكمة القضية للحكم في 27 يناير الجاري.