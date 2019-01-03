شرطة الشارقة تواصل ضبط الدراجات النارية المزعجة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل شرطة الشارقة ضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، والدراجات التي تسبب إزعاجاً، أثناء مرورها في الشارع العام. وتندرج عمليات الضبط ضمن حملتها، للحدِّ من الحوادث والمخالفات المرورية، التي تخلف خسائر بشرية ومادية. وحول انتشار ظاهرة الدراجات النارية، التي يقودها مراهقون بسرعات كبيرة في الأحياء السكنية بالمنطقة الوسطى، أكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العميد أحمد بن درويش، أن الحملة تمكنت من ضبط عدد كبير من الدراجات، التي يقودها شباب في مقتبل العمر، غير آبهين بمخاطر السرعة والتهور، لافتاً إلى أن الشرطة جادة في القضاء على الظاهرة.