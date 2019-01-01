«استئناف أبوظبي» تنظر قضية «منقذ» متهم بهتك عرض طفلة أثناء تعليمها السباحة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، النظر في قضية «منقذ سباحة» من جنسية أجنبية، متهم بهتك عرض طفلة أثناء تطوعه لتدريبها على السباحة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم والد الطفلة ببلاغ لدى الجهات المعنية، يتهم فيه «منقذ السباحة» بهتك عرض طفلته، بعد أن طلبت منه والدة الطفلة تعليم ابنتها ممارسة هذه الرياضة، لافتاً إلى أن المتهم استدرج الطفلة إلى وسط الماء، بحجة تعليمها كيفية السباحة لمسافات طويلة، ثم شرع بتحسس مناطق مختلفة من جسدها.

وأضاف أن الطفلة عادت إلى المنزل برفقة والدتها، ثم بدأت في سرد تفاصيل الواقعة لوالدها، مبينة ما بدر من «منقذ السباحة» تجاهها من أفعال، فتوجه والدها إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً بالواقعة. وعلى الأثر، استدعي المتهم للتحقيق معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة.

وخلال الجلسة، تمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه نفذ طلب والدة الطفلة الخاص بتعليم ابنتها الطريقة الصحيحة لممارسة رياضة السباحة، معتقداً أنها ستكافئه على ما قام به من مجهود لتعليم ابنتها، إلا أنه فوجئ باتصال رجال الشرطة، وتوجيه هذه الاتهامات إليه.