تدهور مركبة على شارع الخان نام سائقها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تدهورت مركبة، كان يقودها سائق آسيوي على شارع الخان باتجاه دوار التعاون بالشارقة، صباح أمس، حيث انحرفت عن مسارها واصطدمت بالرصيف، قبل أن تواصل تدهورها على الساحة الترابية المحاذية للطريق، من دون أن تصطدم بالمركبات، أو تتسبب في وقوع إصابات. وخرج السائق من الحادث سالماً، دون أن يلحق به أذى. وبعد وصول دوريات المرور إلى الموقع، تبين أن الحادث وقع نتيجة نوبة من النعاس والشعور بالإرهاق تعرض لها السائق، بسبب تناوله جرعة دواء مسبب للنعاس.

ونصحت شرطة الشارقة السائقين بعدم قيادة المركبات وهم تحت تأثير الأدوية والمسكنات المسببة للنعاس، والالتزام بإرشادات الطبيب، أو الاطلاع على النشرة التي توضح مفعول الدواء، تفادياً لوقوع الحوادث، وتعريض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.