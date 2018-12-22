الحبس عاماً لعاطل أحرق 9 مركبات مقابل 1200 درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل آسيوي،سنة ثم الإبعاد، بعد أن أضرم النار في تسع مركبات، في قضيتين مختلفتين، مسبباً خسائر تجاوزت المليون درهم، مقابل 1200 درهم تقاضاها من شخص لتنفيذ جرائمه على سبيل الانتقام من منافسين.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة في القضية الأولى، إلى أن المتهم أضرم النار عمداً مع آخرين هاربين في ست مركبات، بتاريخ 25 من يوليو الماضي، وفي القضية الثانية أضرم النار في ثلاث مركبات بتاريخ الثالث من يونيو الماضي، مسبباً خسائر تقدّر بنحو مليون درهم، بحسب تحقيقات النيابة العامة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمتين.

وأفاد المتهم في محضر استدلالات شرطة دبي وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تعاطى المشروبات الكحولية، واشترك مع آخرين في سكب البنزين على إحدى المركبات، وأشعل النار فيها عمداً، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وامتدت النيران إلى خمسة مركبات في القضية الأولى، كما حرق ثلاث مركبات في القضية الثانية، لافتاً إلى أنه فعل ذلك بناءً على تعليمات من شخص آخر مقابل مبلغ 1200 درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغات مجهولة وردت عن إضرام النار في مركبات، فتم تشكيل فريق عمل باشر البحث والتحري، حتى توصل إلى هوية المتهم، وتم القبض عليه، وأقرّ بارتكابه الوقائع بالتفصيل، وتم الانتقال معه إلى أماكن المركبات التي أشعل النيران فيها، بعد أن أرشدهم إلى مواقعها بنفسه.

وفي القضية الثانية كشفت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمداً أولاً في شاحنة مرسيدس، وامتدت النيران إلى شاحنة أخرى وحافلة.