وفاة طفل مواطن غرقاً داخل غسالة في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

توفي طفل مواطن في الرابعة من عمره نتيجة غرقه في غسالة ملابس كهربائية في منطقة الروضة بعجمان.

وأفاد مدير مركز شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان المقدم يحيى خلف المطروشي بورود بلاغ إلى غرفه العمليات يفيد بوجود طفل متوفي داخل غسالة ملابس في منزله الكائن بمنطقة الروضة بعجمان، وعليه تحركت دوريه المركز وجميع الوحدات المختصة في الشرطة والنيابة العامة والطبيب الشرعي بعجمان، واتضح بأن الطفل المتوفي كان في المنزل مع خاله وجدته، وتوجه إلى موقع الغسيل ودخل في المكان المخصص لوضع الملابس في الغسالة ما أدي الي إغلاق باب الغسالة عليه ودورانها بشكل أوتوماتيكي بعد امتلائها بالماء الساخن، ما أثر بوفاته بسبب اختناقه وغرقه بداخلها، وعثرت عليه والدته عند عودتها للمنزل، ثم كسر خاله باب الغسالة لإخراجه.

ونوه المقدم يحيى خلف إلى أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالأطفال ومراقبتهم، وعدم تركهم بالقرب من المواقع الخطرة في المنزل، ووضع احتياطات الأمان والسلامة تجنبا للعواقب الوخيمة والإصابات والخسائر في الأرواح.

وتتقدم القيادة العامة لشرطة عجمان ببالغ الأسى والعزاء لذوي الطفل المتوفي، راجين من الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.