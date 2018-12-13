محاكمة آسيوي بتهمة السرقة بالإكراه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات، في الشارقة، قضية آسيوي متهم بالسرقة بالإكراه، وسبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة، وبعد القبض عليه منذ شهرين ونصف الشهر، تم تحويله إلى المحكمة لإعادة محاكمته.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بما نسب إليه، حيث عمد إلى سرقة (س.أ) بالإكراه، فأنكر التهمة وأكد أنه ترك العمل مع المشتكي، ولم يكن يعلم بأن هناك قضية مرفوعة بحقه إلا عقب توقيفه، حيث تبين أن عليه حكماً بالسجن والإبعاد.

وأضاف أنه تواصل مع المشتكي، الذي حضر إلى المحكمة، وجلب معه تنازلاً موثقاً لدى كاتب العدل، تسلم رئيس محكمة الجنايات نسخة منه، واطلع عليه ثم حجز الدعوى للحكم يوم التاسع من يناير المقبل.