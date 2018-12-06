نيابة عجمان تحيل المتهمين بجريمة دهس وطعن مواطنين إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي _عجمان

أحالت النيابة العامة في عجمان سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية القتل العمد في شارع عام بالإمارة، حيث وجهت للمتهم الأول (ي، م) القتل العمد وعدوانا مع سبق الإصرار بأن أعد السكين لتنفيذ جريمته، وما أنظفر بالمجني عليه (غ. ا) من الجنسية الإماراتية حتى ركض خلفه وأسقطه أرضا وانهال عليه طعنا بالسكين فأصابه في قلبه ورأتيه، ما أودى بحياته، إضافة إلى شرعه في قتل المجني عليه الثاني من الجنسية الإماراتية، حيث طعنه في بطنه مخرجا احشائه.

فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه (ا. ح. م) بواسطة ساطور، إذ أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع تهمة أخفاء أداة جريمة القتل (الفأس والسكين).

وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر يناير الماضي عندما لقي شابان مصرعهما إثر مشاجرة وقعت على طريق عام في عجمان، مع ٧ شبان من جنسية جزر القمر، إذ أودى ذلك عن وفاة المجني عليه الأول طعنا وتم دهسه عندما حاول الهرب خلال قطعه للطريق.

كما توفي الشاب الثاني (س. ر) إثر تعرضه للطعن في السلاح الأبيض، حيث تمكنت شرطة عجمان من ضبط المتورطين في أقل من 12 ساعة من ورود البلاغ.

وكانت شرطة عجمان قد أكدت أن دوريات الشرطة والمباحث الجنائية ومسرح الجريمة تحركوا لموقع الحادث فور ورود البلاغ، ليتبين وجود جثة المدعو «ج. ي. هـ، مواطن 22 عاماً»، ملقاة على الشارع بعد تعرضه للدهس أثناء محاولته الفرار من المشاجرة وقطع الشارع بعد أن صدمته سيارة اثنين من الجناة أثناء فرارهما من موقع الجريمة، إضافة إلى جثة المدعو «س.ك.ر، إماراتي 26 عاماً»، توفي نتيجة الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف الوطني قامت بنقل المدعو «س.ك. ر، 30 عاماً من جنسية جزر القمر»، إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان بعد تعرضه لإصابة بليغة إثر المشاجرة. وبالتنسيق مع شرطة أم القيوين، تم القبض على ثلاثة من المشتبه بتورطهم بالقتل وهم المدعو «أ.ح، من جزر القمر 18 عاماً»، وهو مصاب إصابة بسيطة نقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة أم القيوين، والمدعو «ي.م.ك، 26 عاماً»، والمدعو «م.ح.م، 30 عاماً»، وهما من أصحاب السوابق، حيث أقرا بارتكابهما لجريمة القتل كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.