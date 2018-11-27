وفاة شخص وإصابة اثنين بتصادم في كلباء

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

توفي شخص وأصيب شخصان آخران بحادث سير على كورنيش مدينة كلباء، بسبب الانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة، إضافة إلى قيادة مركبة من غير حصول قائدها على رخصة قيادة، وفق شرطة الشارقة.

وكانت غرفة العمليات في مدينة كلباء تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين، عند الساعة الواحدة من ظهر أمس، ما تسبب في إصابة شخصين، ووفاة المرافق بالمركبة المتسببة في الحادث.

وقال مدير فرع المرور والدوريات في مركز شرطة كلباء الشامل، الرائد محمد خلفان الكندي، إنه فور تلقي بلاغ بالحادث، هرعت دوريات المرور في مركز شرطة كلباء الشامل، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحادث على الفور، وتبينت إصابة قائدي المركبتين المتسببة والمتضررة بإصابات راوحت بين المتوسطة والبليغة، بينما توفي المرافق بالمركبة المتسببة في الحادث، وجميعهم يحملون جنسيات دول عربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج.

وعزا الكندي سبب وقوع الحادث إلى السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ، وقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة لصاحب المركبة المتسببة في الحادث.