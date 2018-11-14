رجل يتهم جارته بسبّه بسبب لعب الأطفال

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، قضية رجل اتهم جارته بسبه أمام الجيران، نتيجة شجار نشب بين أطفالهما خلال اللعب، فيما اتهمت الجارة المشتكي بضرب طفلتها والصراخ في وجهها. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الثلاثاء المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام امرأة (عربية) جارها بضرب ابنتها (12 عاماً) على رأسها خلال حضورهم عيد ميلاد داخل المجمع السكني الذي يقطنون فيه، فيما اتهم الجار (عربي) المرأة بسبه بألفاظ نابية أمام الجيران دون أن يصدر منه ما يستوجب ذلك.

وخلال الجلسة أحضر المتهم ثلاثة شهود من الجيران رجل وامرأتين، من بينهم صاحبة عيد الميلاد، حيث أقروا أمام المحكمة بأن شجاراً وقع بين أطفال الخصمين خلال عيد الميلاد، تدخل خلاله المشتكي، وقام بتهدئة الأطفال دون أن يبدر منه أي شيء، ولم يعتد على طفلة جارتهم، إلا أنهم فوجئوا بالجارة وزوجها يحضران في حالة انفعال، وقامت الجارة بسب جارها بشكل مبالغ وبألفاظ غير مقبولة، مشيرين إلى أنهم حاولوا تهدئة الأمور إلا أنهم فشلوا في ذلك.

فيما شككت الجارة في كلام الشهود ودفعت بأنهم أصدقاء الشاكي، ونفت أن يكون صدر منها أي سباب أو ألفاظ خارجة في حق جارها، مشيرة إلى أنها لم تحضر وزوجها عيد الميلاد واكتفت بإرسال أطفالهما نظراً لوجود خلافات سابقة بينها وبين جارها بسبب الأطفال أيضاً، وعلمها بأنه وزوجته سيحضران عيد الميلاد، مضيفة أن جميع الجيران على علم بهذا الخلاف نظراً لوجود «جروب» على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب» مشترك فيه جميع سكان المجمع، وتم تداول هذا الخلاف على «الجروب» سابقاً.

وتابعت: «خلال وجود أطفالي في منطقة الألعاب بالمجمع قامت طفلتي بالاتصال بي وأخبرتني بأن الشاكي ضربها على رأسها وطالبها بترك منطقة الألعاب، فما كان منها ومن زوجها إلا أنهما نزلا لاستطلاع الأمر والاتصال بالشرطة لإثبات الحالة».

وأضافت: «تقدمت بشكوى ضده وبعد ذلك بنحو شهر تقدم ببلاغ ضدي يتهمني بسبه في الواقعة نفسها لمساومتي على التنازل عن البلاغ، خصوصاً أننا أرفقنا بالبلاغ تقريراً طبياً يثبت إصابة طفلتي في الرأس».

فيما عقب الجار أمام المحكمة بأن الخلاف السابق بينه وبين زوج المستأنفة بسبب أمور مالية ولا علاقة للأطفال به.