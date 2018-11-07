1200 سيارة مهملة في عجمان منذ بداية العام الجاري

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

رصدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 1200 سيارة مهملة ومتروكة في الأماكن العامة، وفي مواقف السيارات منذ بداية العام الجاري، في مناطق الإمارة كافة، ونفذت الدائرة حملات التفتيش للحفاظ على الصورة الإيجابية لمدينة عجمان الخالية من المظاهر السلبية، التي تشوه المنظر العام.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، أن الدائرة تتخذ كل صلاحياتها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وردعاً للمخالفين للقوانين والتعليمات الواضحة، مبيناً أن سكان الإمارة أصبحوا أكثر وعياً بخطورة هذه الظاهرة، فأعداد المخالفين تقلصت هذا العام مقارنة بالعام السابق، والذي رصدت به الدائرة ما يقارب 3000 سيارة مهملة.

وتابع الحوسني أن الدائرة لم تدخر جهداً يذكر لتنظيم الورش التوعوية، والبرامج التدريبية والحملات الموسعة للتوعية بأضرار ترك السيارات مهجورة، خصوصاً في المناطق الصناعية والمواقف العامة وأمام البيوت، داعية الجميع لعدم ترك المركبات مهجورة لتكون عرضة للأتربة والغبار والملوثات، إسهاماً في مجابهة الظواهر غير الحضارية.وأفاد بأن حملات التفتيش ستستمر على مدار العام، للتأكد من التزام أصحاب المركبات بالتعليمات والقوانين الواضحة، التي تلزم الأفراد بعدم ترك سياراتهم في المواقف والأماكن العامة.