إصابة مواطن و4 أطفال في تدهور مركبة على طريق كلباء - مليحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعرض مواطن وأبناؤه الأربعة لإصابات بليغة ومتوسطة، إثر حادث تدهور على طريق مليحة - كلباء.

وأفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العميد أحمد بن درويش، بأن الحادث وقع في الثانية والنصف ظهراً، عندما فقد الأب السيطرة على المركبة (جيب رانجلر) بسبب انفجار أحد إطاراتها، ما أدى إلى تدهورها، بسبب السرعة الزائدة.

ودعا بن درويش مستعملي الطرق إلى احترام قواعد السير حفاظاً على سلامتهم. كما ناشدهم الالتزام بالسرعة القانونية، وترك المسافة اللازمة بين المركبات، إلى جانب فحص إطارات مركباتهم دورياً والتأكد من عدم وجود تلف فيها، والالتزام بالقيادة الآمنة على الطرقات لتفادي الحوادث، مشيراً إلى أن سبب الحادث الرئيس هو السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة.