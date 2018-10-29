20 ألف حادث تعاملت معها «رافد» خلال 5 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أكدت شركة «رافد لتخطيط الحوادث» أنها تعاملت مع أكثر من 20 ألف حادث بين منتصف مايو وسبتمبر الماضيين. وأضافت أن زمن الوصول إلى مواقع الحوادث يبلغ ربع ساعة، ولا يزيد على 20 دقيقة منذ الإبلاغ عن الحادث.

وقال مدير وحدة «رافد للحوادث»، عبدالرحمن حسن الشامسي، إن «رافد» استقبلت ملاحظات عدة، تمحورت حول عدم وضوح آلية الدفع، والاستفسار عن وقت عمل مراكز خدمة العملاء ومواقعها، إضافة إلى التعديل على تقارير الحوادث، لافتاً إلى استجابة الشركة للملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لها.

وأضاف الشامسي أن وحدة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات تعمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، ومنها خدمة الرقم المجاني للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة 80072343، وخدمة التطبيق الذكي للإبلاغ عن الحوادث، الذي يمكن تحميله عن طريق منصات الهواتف الذكية، ويتيح خفض 50 درهماً من رسوم تخطيط الحادث في حال طلب الخدمة عبره، إضافة إلى خدمة تقديم التقارير والأرقام المرجعية للحوادث إلكترونياً، وعن طريق الرسائل النصية.