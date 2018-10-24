محاكمة شاب قاد مركبة برخصة صديقه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب آسيوي متهم بتزوير محرر رسمي، واستعمال بطاقة رسمية لشخص آخر للاحتيال على محل استئجار سيارات.

وتعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الفرق الأمنية ودوريات المرور الشاب أثناء قيادته سيارة مستأجرة، وبعد التدقيق الأمني عليه اتضح أنه يستخدم رخصة قيادة تعود لصديقه، وأن المتهم لا يملك رخصة، حيث تبين من التحقيقات أنه استأجر السيارة مستخدماً رخصة صديقه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بعدم حيازته رخصة قيادة، وقيادته السيارة برخصة صديقه، وأجلت المحكمة القضية إلى الثامن من نوفمبر المقبل للحكم.