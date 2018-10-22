5000 درهم غرامة على رجل هدّد رفيقته

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 5000 درهم بحق آسيوي لإدانته بتهمة تهديد رفيقته في السكن.

وقالت المجني عليها إنها لاحظت أن رفيقها في السكن يتعاطى المخدرات في الشقة التي يسكنان فيها بمنطقة المرقبات، فطردته وأخبرته بأن تصرفه سيضعهما في متاعب مع الشرطة.

وأضافت أن الرجل عاد بعد أيام قليلة وسحب سكيناً من المطبخ ووضعها على رقبتها، وهددها بالقتل إذا لم تعطه 2000 درهم في الحال، فصرخت المرأة طالبة الاستغاثة.

وأشارت إلى أن اثنين من جيرانها هُرعا إلى المكان حين سمعا صوت صراخها وبكائها، واستطاعا نزع السكين من المتهم ثم احتجزاه وأبلغا الشرطة.

ونفى المتهم في محضر استدلال الشرطة رواية المرأة بشأن المخدرات، وقال إنها فبركت القصة حتى تتهرب من مبلغ مدينة له به، فيما ذكر أحد الجيران أنه سأل المرأة عن سبب اعتدائه عليها فأجابت بأنها مدينة له بالمال ولم تسدد له المبلغ، وقضت المحكمة عليه بالغرامة.