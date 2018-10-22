محاكمة شاب قاد مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنح في الشارقة محاكمة متهم من جنسية دولة إفريقية، بعد أن تم ضبطه أثناء قيادته السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل القضية عندما كان المتهم يقود سيارة برفقة بعض أصدقائه، إذ تم توقيفه من قبل إحدى الدوريات الشرطية بعد الاشتباه في تصرفاته، وتبين أنه مخمور، وبتفتيش السيارة، عثر بحوزته على مشروبات كحولية، وتمت إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، بأن قاد سيارة وهو مخمور، وشرب الخمر من دون تصريح بذلك برفقة أشخاص آخرين، وحاز المشروبات الكحولية بهدف التجارة، فاعترف بتهمة شرب الكحوليات خلال القيادة، وضبط المشروبات الكحولية داخل المركبة، وأنكر حيازتها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروبات تعود لصديقه. وطلب الدفاع تأجيل الحكم لاستدعاء شهود، حيث وافقت المحكمة على تأجيل القضية لتاريخ الخامس من نوفمبر المقبل.