شاب يعترف بقتل صديقته بسبب الغيرة.. وآخر يُنهي حياة شقيقته بـ 80 طعنة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

‏باشرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس نظر ثلاث قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، الأولى لشاب عربي اعترف بقتل صديقته بسبب الغيرة وحاول الانتحار بعدها، والثانية لشاب يعترف بقتل شقيقته بـ80 طعنة وتهشيم رأسها بأسطوانة غاز على أثر مشاجرة بينهما، والثالثة لرجل آسيوي متهم بقتل شخص آخر رفض تزويجه شقيقته.

وتفصيلاً، حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية رجل عربي، متهم بقتل صديقته للحكم في جلسة 30 من أكتوبر الجاري، حيث وجهت المحكمة إلى المتهم ثلاث تهم تتضمن القتل العمد، والزنا والشروع في الانتحار، بأن رمى نفسه في البحر بعد ارتكاب الجريمة.

‏وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في سبتمبر 2015 بقتل صديقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، نتيجة الغيرة بعد علاقة غرامية استمرت عامين تخللتها علاقة جنسية بحسب اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة، وعقب تنفيذه الجريمة حاول الانتحار بإلقاء نفسه في البحر إلا أن محاولته فشلت. ‏وأوضح محامي المتهم خلال مرافعته، تنازل أولياء الدم مقابل مبلغ الدية، مقدماً للمحكمة ورقة تفيد بذلك، حيث تم الاتفاق بين المتهم وعائلة الضحية على سداد مبلغ مادي محدد للتنازل، مشيراً إلى أن المجني عليها أسهمت في وقوع الجريمة نتيجة استفزازها الشديد للمتهم من خلال دخولها علاقة أخرى خلال ارتباطها عاطفياً بالمتهم، ما جعل مشاعر الغيرة تتملكه.

وأشار الدفاع إلى أن جريمة الزنا لم يثبت إقرارها إلا باعتراف المتهم أمام النيابة، ثم تراجعه عن الاعتراف أمام المحكمة، إضافة إلى عدم وجود دليل على ممارسة الزنا مع المجني عليها، وبين أن موكله شرع في الانتحار نتيجة الضغوط النفسية وحالة الاكتئاب التي تعرض لها بعد الجريمة، مطالباً بتخفيف العقوبة التعزيرية والرأفة والرحمة في الحكم.

وفي الجلسة نفسها نظرت المحكمة قضية شاب عربي، متهم بقتل شقيقته عمداً في نوفمبر، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية بناء على طلب الدفاع.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بقتل شقيقته إثر خلاف نشأ بينهما في مسكنها الذي كان يقيم فيه معها، وطفلها الذي ترعاه بعد طلاقها من زوجها، بأن سدد لها 80 طعنة، ثم هشم رأسها بأسطوانة الغاز، ثم اتصل بالشرطة والإبلاغ عن الحادث.

وأوضح دفاع المتهم خلال الجلسة، أنه تلقى اتصالاً من والدته من خارج الدولة، وطلبت منه تأجيل القضية لحين احضار إعلام وراثة شرعي، لحصر ورثة المجني عليها، وإبداء رأيهم في العفو عن المتهم أو طلب القصاص، كما طلب الدفاع نسخة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم. وفي القضية الثالثة حجزت المحكمة قضية آسيوي متهم بقتل شخص آخر رفض تزويجه شقيقته، للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري.

‏ودفع محامي الدفاع خلال مرافعته بانتفاء القصد الجنائي، مطالباً بتعديل قيد ووصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى ضرب أفضى للموت نظراً إلى عدم وجود نية لإزهاق روح المتهم.

‏وأوضح أن الضحية اعتدى على المتهم بسكين، حيث أفاد التقرير الطبي بوجود حالة سكر لدى الضحية، ما جعل المتهم يضطر إلى حماية نفسه ما يوفّر له حالة الدفاع الشرعي عن النفس.