سائق يدهس آسيوية أثناء توصيل ابنتها إلى حافلة المدرسة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعرّضت امرأة آسيوية (38 عاماً) لحادث دهس على شارع التعاون في الشارقة، عندما كانت توصل ابنتها إلى الحافلة المدرسية، التي كانت تقف على الجانب الآخر من الطريق.

وتلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغاً في الساعة 5:48 دقيقة صباحاً يفيد بتعرض امرأة لحادث دهس على شارع التعاون من قبل إحدى المركبات.

وفور تلقّي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تعامل أفراد الشرطة، والإسعاف الوطني مع المصابة بمجرد وصولهم مباشرة، وتبين أنها تعرضت لإصابات بليغة جراء الحادث، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج، فيما قامت دوريات الأنجاد بتوجيه السائقين نحو الطرق البديلة، وإعادة تسيير حركة المرور أمام مستخدمي الطريق.

ورجحت المعاينة الأولية، التي قام بها أفراد الأنجاد، وضابط المركز المختص، بموقع الحادث، أن السبب الرئيس لوقوع الحادث يعود إلى الإهمال، وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث، وعبور الأم للطريق ومن الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتم تحويل القضية إلى مركز الاختصاص للتحقيق في مسببات الحادث.

وناشدت شرطة الشارقة سائقي المركبات توخّي الحيطة والحذر، وزيادة التركيز أثناء قيادتهم المركبات، خصوصاً في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، حين ذهاب الطلبة إلى مدارسهم وخلال عودتهم إلى المنازل، والتي تزداد بموجبها كثافة المستخدمين للطريق، وعبور أعداد كبيرة من الطلاب على جانبي الطريق، مؤكدة ضرورة عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة نتيجة لبعض الأخطاء الفردية.

شرطة الشارقة رجّحت أن الحادث نتيجة الإهمال وعدم الانتباه.