شرطة أبوظبي تنقذ عاملين علقا في الطابق 21

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أنقذت فرق التدخل السريع، في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، عاملين آسيويين علقت بهما سقالة متحركة (رافعة) في الطابق الـ21 في إحدى البنايات في أبوظبي، أثناء قيامهما بتنظيف واجهات البناية الزجاجية.

وكانت المديرية تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات يفيد باحتجاز عاملين داخل سقالة (رافعة) في الطابق الـ21 في إحدى البنايات بمنطقة الوحدة في أبوظبي، وعلى الفور تحرك مركز التدخل السريع في أبوظبي (الفلاح)، مصحوباً بالإسعاف إلى الموقع، وتبين أن خللاً فنياً أصاب السقالة أدى إلى تعطلها وعلق العاملين داخلها، وعملت الفرق على إنقاذ العاملين، وتقديم الرعاية الطبية لهما وهما بصحة جيدة وجرى إخلاء المنطقة المجاورة، لتأمين سلامة العاملين والآخرين.

وطالب مدير إدارة التدخل السريع، المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي، شركات الصيانة والمقاولات العامة بضرورة إجراء صيانة دورية للسقالات المتحركة، والتأكد من توفر شروط السلامة، مشدداً على أهمية تدريب العاملين وتوفير أجهزة السلامة لتلافي التعرض للخطر في حال وقوع حوادث مماثلة.

وأوضح أن فرقة التدخل السريع لجأت الى كسر الزجاج الأمامي لواجهة المبنى، ولم تستخدم الطريقة اليدوية في عملية إنزال السقالة، حفاظاً على سلامة العاملين وإنقاذهما.