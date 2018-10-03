5 أسباب رئيسة وراء الحوادث المرورية في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

رصد فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة خمسة أسباب رئيسة وراء الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، الممتد من مطلع شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر.

وقال مدير الإدارة، المقدم محمد علاي النقبي، إنه تم إجراء رصد دقيق للمسببات الرئيسة لحوادث السير والمرور، بهدف الوقوف على أسباب وقوع الحوادث، ووضع الحلول لها وفق رؤى علمية ناجعة، مع زيادة الجرعة التوعوية لتفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وتابع أنه تبين من خلال التحليل الإحصائي أن عدم تقدير مستخدمي الطريق يأتي في مقدمة أسباب الحوادث، يتبعه الانحراف المفاجئ من مسار إلى آخر، إذ يهمل بعض سائقي المركبات استخدام الإشارات الضوئية لتنبيه السائقين الآخرين عند انعطافهم من مسار إلى آخر، ما يشكل انحرافاً مفاجئاً وغير متوقع للآخرين تنتج عنه الحوادث، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، الذي ينتج عنه وقوع عدد من الحوادث، ويأتي في المرتبة الثالثة من مسبباتها.

كما أظهر التحليل الإحصائي المسبب الرابع للحوادث دخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه من المركبات؛ رغم توافر اللوحات التحذيرية عند الطرق الرئيسة لتفادي مثل هذا النوع من الحوادث، وجاء الإهمال وعدم الإنتباه والتركيز، في المرتبة الخامس.

ورصد تقرير إدارة المرور بعض الأسباب الخارجة عن إرادة أصحاب المركبات مثل حدوث انفجار في أحد إطارات المركبة، أو بسبب الإرهاق، بينما سجلت أعداد قليلة للحوادث الناتجة عن السرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والسير عكس الاتجاه، والقيادة بدون رخصة قيادة، وتجاوز السرعة المقررة على الطريق.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، الرائد عبدالرحمن خاطر، أهمية الحملات المرورية التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع ويجري تنفيذها باستمرار للحد من حوادث الطرق.

وقال: «أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجموعة من الحملات التوعوية استهدفت خلالها سائقي المركبات ومستخدمي الطريق، بهدف التصدي والحد من ظاهرة الحوادث، وتوفير بيئة مرورية آمنة على جميع طرق الإمارة»

وأوضح أن نحو 150 ألف فرد، استفادوا من تلك الحملات، محققة بذلك أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لجعل الطرق أكثر أمناً. ومن الحملات التي تم تنفيذها «لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً» و«التزم بمسارك» و«اعبر بأمان» وأخيراً تم إطلاق حملة «الطريق للجميع»، التي تسهم في انسيابية حركة المرور وعدم عرقلة حركة السير وضبط أمن الطريق بفعالية وكفاءة عالية.