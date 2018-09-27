تأجيل محاكمة متهم بقتل 4 فتيات ورجل

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

أجّلت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، قضية اتهام رجل آسيوي بقتل أربع فتيات ورجل، إلى موعد يحدد لاحقاً، لورود ما يفيد برأي أولياء الدم، والاستماع إلى دفاع تسعة أشخاص آخرين متهمين بممارسة الرذيلة والتستر على الجريمة.

‏وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقتل المجني عليهم، بعد علمه بمجال عمل عشيقته في أحد المراكز التي اتخذت من خدمات التدليك غطاء لممارسة الرذيلة، حيث اشترى المتهم سكيناً وتوجه إلى مركز التدليك، وقتل رجلاً مارس الرذيلة مع عشيقته وأربع فتيات يعملن معها في المركز، سهلن لها ممارسة الرذيلة في أوقات غيابه.

‏وخلال الجلسات، اعترف المتهم بجريمته أمام المحكمة، نظراً لوجود علاقة حب تربطه مع إحدى المتهمات، وقال إنه في يوم الواقعة كانت عشيقته برفقته أثناء توجهه إلى محل تجاري، لشراء بعض الأغراض، ومنها فاكهة وسكين للتقطيع، ثم عادا إلى مركز التدليك، الذي تعمل فيه، ويتردد عليه لتعاطي المؤثرات العقلية، وأثناء وجوده برفقة رجل، علم منه بأن عشيقته مارست الرذيلة معه.

‏وأشار إلى أنه استشاط غضباً، وتوجه إلى المكان الذي توجد فيه السكين، فأخذه وتوجه إلى الرجل وقتله، ثم قتل كل الفتيات الموجودات في المكان، كونهن سهّلن لعشيقته ممارسة الرذيلة في أوقات غيابه.

‏وأنكرت المتهمة الثانية (عشيقة القاتل) التهم المنسوبة إليها، وقالت إنها ليس لها أي دور في جريمة القتل، وبررت اعترافها في تحقيقات النيابة بأنها منعت إحدى الفتيات من الفرار من الشقة، الأمر الذي مكن المتهم من قتلها، بما مرت به من حالة خوف وهلع.