محاكمة متهم بالتسبّب في وفاة عامل لنقل الزجاج

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهم فيها شخص عربي بالتسبب في وفاة عامل لنقل الزجاج، إذ اشترى المتهم ألواح زجاج، وتوجّه إلى المنطقة الصناعية لاستئجار سيارة مخصصة لنقلها، وأثناء التحميل وقع أحد الألواح على العامل ما أدى إلى وفاته.

واستمعت المحكمة إلى المتهم، الذي أكد أنه اتفق مع سائق على نقل الزجاج، فحضر برفقته عدد من الأشخاص، وكان من ضمنهم المجني عليه. وتابع أنه يعتقد أن من تسبب في وفاة المجني عليه هو السائق، لأن سيارة نقل الزجاج تحوي حزاماً مخصصاً لإمساك الزجاج حتى لا يقع أثناء سيرها، مشيراً إلى أن السائق قلب الحزام حتى يأخذ كمية أكبر من المسموح بها، حتى لا يضطر إلى تنفيذ نقلة إضافية، ما أدى إلى انقطاع الحزام وسقوط اللوح على العامل ووفاته.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر المقبل، لإحضار السائق، لمواجهته بأقوال المتهم.