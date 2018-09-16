ضبط 435 دراجة نارية وهوائية مخالفة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة وشركة «بيئة»، من ضبط 435 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال يوم واحد، ضمن حملتها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد رئيس قسم المباحث والضبط المروري، الرائد محمد الشحي، أن الحملة تهدف إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، بالإضافة إلى الدراجات الهوائية التي تسبب إخلالاً بأمن وهدوء الشارع العام، والمخالفة لشروط الأمن والسلامة، والتي أصبحت أحد الأسباب الرئيسة في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أن الحملة مستمرة بهدف ضبط المخالفين وتوعيتهم بخطورة هذا النوع من المخالفات، وتحقيق السيطرة الكاملة على الشارع.

ودعا الشحي مستخدمي الدراجات النارية إلى القيادة بحذر، والالتزام بقوانين السير والمرور، والحرص على أن تكون دراجاتهم مرخصة، كما دعا أصحاب الدراجات الهوائية إلى ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة، والتأكد من التزام سائقها بارتداء السترات الفسفورية العاكسة للضوء، خلال استخدامهم لهذه النوعية من الدراجات، حفاظاً على سلامتهم من الوقوع في مخاطر الحوادث المرورية.