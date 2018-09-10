شرطة دبي ترافق سائحة أميركية بحثاً عن حافظة نقودها

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تمكنت الدوريات السياحية لشرطة دبي من العثور على حافظة نقود سائحة أميركية، وإعادتها بكامل محتوياتها، بعد أن فقدتها أثناء جولات سياحية عدة في أرجاء مختلفة من الإمارة، وإصابتها بهلع شديد من فقدانها مبالغ مالية وبطاقات ائتمانية بداخل الحافظة. وأفادت شرطة دبي، في بيان صحافي أمس، بأن «السائحة ديان ماري أروين، أبلغت مركز شرطة الموانئ بفقدانها الحافظة وما تحتويه من أوراق مهمة وبطاقات ائتمانية ومبالغ مالية، معربة عن خوفها الشديد من عدم استعادتها المحفظة، نظراً لعدم امتلاكها أي مصدر مادي آخر تعتمد عليه، كما أنها لا تعرف أحداً في الدولة، التي تزورها للمرة الأولى. وتوجهت دورية الشرطة السياحية للقاء السائحة، وبالاستماع إلى خط سيرها وجولاتها التي نفذتها في سيارة ليموزين، شرع الضباط بالبحث في المركبة، ولم يتم العثور على الحافظة، ثم بدأت الدورية في الانتقال برفقتها إلى الأماكن كافة التي ارتادتها، بدءاً من مطعم في برج خليفة، ثم شاطئ أم سقيم بالقرب من فندق شاطئ جميرا، ثم جزيرة النخلة، وأماكن أخرى التقطت فيها صوراً تذكارية، كما تأكدت الشرطة من قسم المعثورات في مركز شرطة بر دبي دون جدوى، وبالتوجه إلى فندق أرماني بعد تحديد مسار دخولها وخروجها، ولقاء مشرف الأمن هناك، ومراجعة سجلات المعثورات في الفندق، تم العثور على الحافظة بكامل محتوياتها، ووجهت السائحة الشكر إلى شرطة دبي والقائمين عليها، لجهودهم في مساعدتها».