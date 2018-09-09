القبض على متهم يدّعي مضاعفة الأموال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى في شرطة الشارقة، من القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال بادّعاء مضاعفة الأموال. وأوضح رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، الرائد عبدالله المليح، أن «معلومات توافرت تفيد بقيام شخص (إفريقي) بالنصب والاحتيال على أفراد، بعد إغرائهم بالكسب السريع عن طريق مضاعفة الأموال والاستيلاء على أموالهم، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث عن المشتبه فيه وملاحقته والقبض عليه. وتم تحديد هويته والتعرف إلى مكان وجوده والقبض عليه».