مليون درهم لنزلاء «إصلاحية الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدم «بيت الشارقة الخيري» مليون درهم من صندوق الخيرات، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على النزلاء المتعسرين المحكومين على ذمة قضايا مالية مختلفة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعماً لهم، ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلها، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد».

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة العميد أحمد شهيل، وفداً من بيت الشارقة الخيري برئاسة رئيس مجلس الأمناء لبيت الشارقة الخيري خالد محمد الخيال، والوفد المرافق له، بحضور عدد من ضباط المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة. وثمن شهيل مبادرات «الشارقة الخيري» في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية.