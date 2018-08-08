المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

"شرطة أبوظبي" تدعو إلى التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية وطفايات الحريق

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية ،والتوصيلات "الإسلاك " الخاصة بها ،والإنتباه عند استخدامها و إجراء الفحص اللازم لطفايات الحريق في المنازل بشكل دوري .

وحثت على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظا على سلامة الجميع ،بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أوعطل قد يتسبب في حريق .

وقال المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي،مدير إدارة التدخل السريع،في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية ،إن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوفر فيهم الكفاءة بأعمال الإصلاحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.

وطالب بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.

ونصح عند إكتشاف تسرب الغاز، بضرورة عدم إشعال ناراً أو مصباحاً كهربائيا أو أي مصدر قد يصدر عنه الشرر، وإغلاق مصدر التسرب، وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، وإصلاح سبب التسرب في حال تحديده فوراً، والاتصال بمركز القيادة والتحكم عبر الهاتف 999

