«الدفاع المدني» تنقذ سائق شاحنة في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع، بالتعاون مع شرطة عجمان، من إنقاذ سائق آسيوي، أمس، انحصر في شاحنته، إثر حادث تدهور في منطقة الحليو، وأصيب بإصابات متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد ضابط مركز الإدارة بالدفاع المدني في عجمان، الرائد مروان يوسف الشامسي، بورود بلاغ إلى العمليات المشتركة، يفيد بوقوع حادث تدهور شاحنة في منطقة الحليو، وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف الوطني إلى الموقع.

وقال إن فرق الإنقاذ، بالتعاون مع شرطة عجمان نجحت في إخراج السائق الذي انحصر في شاحنته، من خلال معدات الرفع والقص التي تستخدم في إنقاذ المحصورين بحوادث التدهور، وتم نقله فوراً إلى المستشفى بوساطة مركبة الإسعاف الوطني.

وناشد الشامسي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة، وتخفيف السرعة عند التقاطعات والمخارج، حتى لا يختلّ توازنها ويؤدي إلى تدهورها.