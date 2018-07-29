«أصدقاء الشرطة» يوزعون مشروبات على العمال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قام أصدقاء الشرطة بتوزيع مياه الشرب والمشروبات الباردة على شريحة كبيرة من العمال المنتشرين بالمواقع الإنشائية، والطرق المختلفة بإمارة الشارقة، بهدف إسعادهم والتخفيف عنهم في أوقات العمل من حرارة الشمس.

تأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية، التي تنتهجها شرطة الشارقة فى ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع المدني، وتأكيداً على القيم الإنسانية التي تحرص عليها، من خلال سعيها الدائم للتواصل مع كل الشرائح، تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم، وبناء جسور التواصل مع كل فئات المجتمع، بهدف إسعاد شرائح المجتمع والتواصل مع أفراده كافة، لغرس بذور الخير ونشر العطاء في نفوس الجميع، ودعم العمل الخيري أينما كان.