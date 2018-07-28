3 سنوات سجناً لفتاة ليل بعد بلاغها عن الاستيلاء على أجرتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن ثلاثة أعوام بحق امرأة بتهمة ممارسة الدعارة ورجل بتهمة إدارة الأعمال التي تقوم بها، في قضية بدأت بطريقة غير مألوفة بحسب تحقيقات النيابة العامة إذ أبلغت المرأة الشرطة عن أن مديريها في العمل لم يدفعا لها أجرتها عن العمل الذي تقوم به، وحين انتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ اكتشفوا أنها تعمل فتاة ليل.

وأفادت التحقيقات بأن الواقعة بدأت في شهر ديسمبر الماضي، حين اتصلت امرأة آسيوية تبلغ من العمر 23 عاماً بشرطة دبي تفيد بأن مديريها، الأول مندوب مبيعات 31 عاماً، والآخر نادل في مطعم لم يعطياها مستحقاتها في العمل، فانتقلت دورية إلى مكان البلاغ في أحد الفنادق بمنطقة الرفاعة حيث تعمل المرأة.

وبالبحث والتحري تبين أن المرأة هربت من كفيلها في إمارة أخرى وتعمل لمصلحة الرجلين في مجال الدعارة بإرادتها، وأفادت بأنهما كانا يدفعان لها بانتظام في البداية ثم توقفا عن الدفع لاحقاً.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن الرجلين أقرا حين استجوابها بأنهما يقومان بتسهيل أعمال الدعارة، لكنهما أنكرا ادعاءات المرأة بخصوص حرمانها حقوقها المالية، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحبس المرأة والمتهم الأول ثلاث سنوات ثم الإبعاد وبراءة المتهم الثاني.