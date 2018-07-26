وفاة طفلة باكستانية غرقا في مسبح فندق سياحي برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفيت طفلة من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر ست سنوات مساء أول من أمس إثر تعرضها للغرق في مسبح أحد الفنادق السياحية في إمارة رأس الخيمة.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، الرائد عبدالله علي عنون النعيمي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بتعرض طفلة للغرق في حوض للسباحة بأحد المنتجعات السياحية بالإمارة.

وأوضح تم على الفور إرسال الجهات المختصة لموقع الحادث وتم نقل الطفلة للمستشفى عبر الإسعاف الوطني لكنها توفيت نتيجة تعرضها للغرق، وتابع من خلال التحقيق المبدئي تبين قيام والدة الطفلة بالنزول إلى حوض السباحة مع طفلتها وشقيقها الصغير وأثناء ممارستهما للسباحة انشغلت الأم عن طفلتها بمراقبة ابنها الصغير وأثناء ذلك غرقت الطفلة في حوض السباحة دون أن يراها أحد.

وأضاف أن بعض الأشخاص المتواجدين في المكان حاولوا إجراء عملية الإسعافات الأولية للطفلة لحين وصول الإسعاف الوطني إلا أنها فارقت الحياة، ولفت إلى أنه تم إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات كما تم تسليم جثمان الطفلة لذويها لإتمام مراسم الدفن.

ودعا النعيمي الأهالي إلى ضرورة مراقبة أطفالهم أثناء ممارستهم للسباحة والتأكد من الأماكن المخصصة للسباحة للأطفال والأوقات المخصصة للسباحة والحرص على تواجد منقذي السباحة عند أحواض السباحة، ومراقبة الأطفال بشكل شخصي للمحافظة على أرواحهم.

كما دعا جميع الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارة ضرورة تخصيص أحواض آمنة للأطفال لممارسة هواية السباحة وعدم السماح لهم بالنزول في غير الأوقات المحددة للسباحة وتوفير منقذين مدربين ومؤهلين لعمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ.