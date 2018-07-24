شرطة دبي تسجل 1.11 مليون مكالمة طارئة في 3 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

سجل هاتف النجدة (999) بغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي مليوناً و110 آلاف و895 مكالمة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، تم الرد على 97% منها خلال 10 ثوانٍ، مقابل 808 آلاف و199 مكالمة، في الربع الثاني من العام الماضي، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ حينها إلى 793 ألفاً و651 مكالمة. واطلع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال تفقده الإدارة العامة للعمليات، على إحصاءات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 901، الذي تلقى 92 ألفاً و549 مكالمة هاتفية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى 78 ألفاً و423 مكالمة، مقابل 64 ألفاً و63 مكالمة هاتفية في الربع الثاني من العام الماضي، وصل عدد المكالمات التي رد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى 57 ألفاً 389 مكالمة.