أجهزة أمنية تحذِّر من تقليد «رقصة كيكي» في الدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي ومحمد فودة - دبي

حذرت أجهزة أمنية من عواقب خطرة، ربما تنجم عن تقليد ممارسات انتشرت بشكل لافت في دول عدة تعرف بـ«رقصة كيكي»، خصوصاً بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لأداء رقصة على أنغام أغنية مشهورة، في ما أطلقوا عليها اسم «تحدي كيكي» Kiki challenge، يقوم مقلدوها بالنزول من المركبة أثناء سيرها والرقص بجوارها، ما عرَّض بعضهم لحوادث خطرة نتيجة عدم الانتباه، والمخاطرة بحياتهم في سبيل تصوير أنفسهم يرقصون على أنغام الأغنية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- شرطة دبي: حزمة من المخالفات المرورية الخطرة ترتبط بـ «رقصة كيكي». 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً عقوبة تعريض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، وما إذا تم رصد حالات حوادث مرورية، أو ضبط حالات قامت بهذا التصرف على طرق الدولة، لكنّ الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، حذر في تصريح لـ«الإمارات اليوم» الأفراد من تقليد هذه التصرفات داخل الدولة، لما تشكله من خطر على حياتهم، وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وأكدت شرطة دبي أن هناك حزمة من المخالفات، يرتكبها ممارسو هذه الرقصات بحسب قانون السير في الدولة، منها قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، مؤكدة أن مخالفة واحدة من تلك كفيلة بوقوع حوادث مرورية، لذا فإن اجتماعها معاً يضاعف حجم تهديد سلامة صاحبها، أو مستخدمي الطريق الآمنين.

وتفصيلاً، انتشر، أخيراً، العديد من الفيديوهات التي تحاكي أغنية المغني الكندي دريك «In my feelings» حول العالم، وبدأ ينتشر العديد من مقاطع الفيديو لشباب وشابات من العالم العربي، قاموا فيها بما سموه «kiki challenge» أو«تحدي كيكي»، وذلك على إيقاع أغنية دريك.

وتقوم فكرة «تحدي كيكي» على ترك السيارة سائرة بإيقاع بطيء، وفتح بابها والتصوير من داخلها للرقص بجوار السيارة.

وقد أدت محاولات «تحدي كيكي» إلى حوادث وإصابات ومواقف كوميدية، لبعض الأشخاص المشتركين في التحدي.

من جانبها، حذرت شرطة دبي من عواقب خطرة، ربما تنجم عن تقليد ممارسات انتشرت بشكل لافت في دول عدة، تعرف بـ«رقصة كيكي»، لافتة إلى أن مرتكبي هذه الممارسات يعرضون حياتهم وسلامة الآخرين لتهديد بالغ، في ظل النزول من السيارة أثناء تحركها والرقص بجوارها.

وأضافت أن هناك حزمة من المخالفات يرتكبها ممارسو هذه الرقصات، بحسب قانون السير في الدولة، منها قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، مؤكدة أن مخالفة واحدة من تلك كفيلة بوقوع حوادث مرورية، لذا فإن اجتماعها معاً يضاعف تهديد سلامة صاحبها أو مستخدمي الطريق الآمنين.

وبحسب التعديل الأخير في القانون، فإن غرامة قيادة المركبة بصورة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر 2000 درهم، و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً، فيما تبلغ غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف أو أي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط، وغرامة عرقلة حركة السير 500 درهم.

وأشارت إلى أن الإشكالية ليست في المخالفات فقط، لكن في تهديد سلامة الأرواح، وهذا ما يهم شرطة دبي في المقام الأول، مؤكدة أنها تحرص دائماً على تعزيز الأنشطة والهوايات الإيجابية للشباب، بشرط اتساقها مع القانون، والقيام بها في أجواء آمنة، لافتاً إلى أن الطرق العامة في الإمارة لا تتحمل أي تجاوزات قانونية، خصوصاً في ظل سعي شرطة دبي بالتعاون مع شركائها إلى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في الإمارة.

وأفاد الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، بأن تقليد هذه الأغنية يشكل خطراً حقيقياً على حياة الشخص الذي يفتح باب المركبة أثناء سيرها على الطريق، ويقوم بأداء رقصات، وأيضاً السائق الذي يقوم بتصويره، إذ من شأن ذلك أن يتسبب في حوادث صدم لا تحمد عقباها، قد تؤدي إلى إصابات ووفيات.

ولفت إلى أن هناك خمس مخالفات مرورية على الأقل تترتب على مرتكبي هذا الفعل، وإذا تم تحرير مخالفة مرورية واحدة تتضمن مخالفات عدة، فيتم احتساب النقاط المرورية على المخالفة الأشد، أولاً قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعقوبتها غرامة 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، والانشغال عن الطريق باستعمال الهاتف أو بأي صورة كانت، وغرامتها 800 درهم، وأربع نقاط مرورية سوداء، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تعد نوعاً من الانشغال عن الطريق، والثالثة في حال تسبب سائق المركبة في وقوع حادث بليغ أو إصابات، فتطبق عليه غرامة تقررها المحكمة وحجز المركبة 30 يوماً و23 نقطة، والرابعة حال تسبب سائق المركبة في وفاة شخص تقررها المحكمة وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة، والخامسة استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين أو قيادة مركبة في المناطق السكنية بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر، وغرامتها 400 درهم، وأربع نقاط مرورية.

ودعا العامري الأفراد إلى ضرورة الالتزام بقوانين وإرشادات السلامة المرورية على الطريق، وربط أحزمة الأمان، وعدم تجربة النزول من المركبة أثناء سيرها لأي سبب كان، إذ يمكن أن تتسبب هذه التصرفات في تعريض سلامتهم لخطر الدهس.

غياب الثقافة المرورية

انتشرت مقاطع فيديو بشكل واسع لشباب وفتيات يؤدون رقصة «كيكي»، بعد نزولهم من السيارة بطريقة خطرة، وسجلت حوادث قاتلة أحدها لفتاة دهستها سيارة مسرعة، لم ينتبه سائقها إلى الفتاة التي كانت ترقص تاركة باب مقعدها مفتوحاً.

وقال مصدر مروري، لـ«الإمارات اليوم»، إن غياب الثقافة المرورية، وعدم القدرة على قراءة لغة الطريق، ربما يكونان سبباً في وقوع حوادث بسبب هذه الرقصة، لأن الشخص الذي يؤدي هذه الرقصة ربما لا يفطن لظروف السيارات القادمة من الخلف، إذ يركز سائقوها عادة على المركبات التي تتحرك أمامهم، وربما لا ينتبهون إلى مؤدي تلك الرقصة أثناء قيامهم بالتجاوز.