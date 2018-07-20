تذكرة مواقف تحيل شاباً إلى «الجنايات»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنـــايات في دبي شاباً (من جنسية دولة آسيوية) بتهمة تزوير تذكرة مواقف للتهرب من دفع رسوم المواقف التي لا يزيد سعرها على أربعة دراهم للساعة.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتهم قلّد تذكرة مواقف تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، باستخدام الحاسب الآلي، وأضاف تعديلات عليها عن طريق برنامج «فوتوشوب»، ووضعها على واجهة سيارته من الداخل.

وذكر شاهد يعمل مفتشاً على المواقف في الهيئة، أنه بالتدقيق على تذاكر مواقف على السيارات في مواقف بمنطقة الكرامة، لاحظ أن تذكرة مزورة موضوعة على إحدى السيارات من الداخل، وهي مشابهة للتذكرة الأصلية من حيث الشكل والبيانات والألوان والحجم، فأبلغ الشرطة التي استدعت بدورها المتهم إلى مكان الواقعة.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بتزوير التذكرة، وسلم الشرطة تذاكر أخرى مزورة.