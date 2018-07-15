ضبط 342 حدثاً لقيادة مركبات دون رخصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي 342 حدثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً لقيادتهم مركبات ذويهم على الطرق، خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، وبيّنت الإحصاءات وقوع 17 حادثاً مرورياً تسبب فيها أحداث خلال الفترة ذاتها.

وحذرت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية من النتائج السلبية المترتبة على سماح الأسر بقيادة الأبناء للمركبات من دون رخصة، ووصفته بالتصرف المؤسف الذي تترتب عليه نتائج مأساوية تتمثل في تعريض الأبناء للخطر والمساءلة القانونية.

وأوضح مدير المديرية، العميد خليفة محمد الخييلي، أن غياب الرقابة الأسرية، والسماح للأبناء دون السن القانونية بقيادة المركبات، يشكلان خطورة بالغة على السلامة المرورية، ووقوع الحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

ولفت إلى استدعاء أولياء أمور 256 حدثاً من المضبوطين، وتوضيح مخاطر المخالفة التي ارتكبها أبناؤهم، وحثهم على مراقبتهم لحمايتهم، وتم أخذ تعهدات منهم ومن أولادهم بعدم تكرار المخالفة، وتحذيرهم بتطبيق إجراءات مشددة في حالة تكرارها.

وأضاف: «اتخذت شرطة أبوظبي إجراءات مشددة بحق 86 آخرين، بعد ضبطهم يقودون مركبات دون رخصة، على الرغم من أنهم قاموا بكتابة تعهدات سابقة بعدم تكرارهم المخالفة، وتحويلهم إلى نيابة الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

ودعا الخييلي الآباء والأسر إلى ضرورة مراقبة الأبناء خلال العطلة الصيفية، التي تزيد فيها مثل هذه المخالفات بسبب وجود الأبناء في المنازل، وحذرهم من خطورة قيادة الأحداث للمركبات دون رخصة، ومشاركتهم في التجمعات الشبابية والقيام بحركات خطرة بالمركبات، كالتسابق، ما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في توفير السلامة للطلاب خلال العطلة الصيفية، من خلال مراقبتهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات والدراجات النارية، وتعريض حياة أبنائهم والآخرين للخطر، ما يعرضهم إلى المساءلة طبقاً لقانون الأحداث الجانحين لتعريضهم للخطر، كما أنه لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

وأكد تكثيف الرقابة المرورية من الدوريات ومباحث المرور لضبط الأحداث الذين يقودون المركبات دون رخصة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، خصوصاً الذين تم ضبطهم من قبل، وقاموا بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة، وحجزهم في مركز الأحداث.

ودعا الخييلي إلى شغل فراغ الطلاب خلال العطلة الصيفية في برامج مفيدة، محذراً من مخاطر تزايد لعب النشء بالدراجات النارية على الطرقات العامة خلال فترة الصيف، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، خصوصاً أن العديد من مثل هذه الدراجات تنقصها مواصفات السلامة، من بينها عدم توافر لوحات خلفية عاكسة للضوء، وعدم تزويدها بمصباح أمامي أبيض وآخر خلفي أحمر، بالإضافة إلى خفة كتلتها وصعوبة الانتباه إليها من قِبَل قائدي السيارات من حولها، وتدني قدرتها على توفير الحماية لقائدها.

17 حادثاً مرورياً تسبب فيها أحداث خلال 6 أشهر