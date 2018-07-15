1250 حادثاً مرورياً تقتل 76 شخصاً خلال 6 أشهر في دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن الإمارة شهدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1250 حادثاً مرورياً، نتجت عنها وفاة 76 شخصاً وإصابة 884، منهم 390 سائقاً، و293 راكباً، و201 من المشاة، فيما بلغ عدد المصابين بإصابات بليغة 73، و287 إصاباتهم متوسطة، و448 بسيطة.

وأشار إلى أن «شارع الإمارات» على رأس قائمة أخطر الشوارع، إذ شهد 30 حادثاً نتجت عنها وفاة 14 شخصاً، تلاه «شارع الشيخ محمد بن زايد»، حيث شهد 72 حادثاً نتجت عنها وفاة ثمانية أشخاص، تلاه «شارع الشيخ زايد»، الذي شهد 69 حادثاً نتجت عنها وفاة ثمانية أشخاص، ثم «شارع دبي ـ العين» الذي شهد 26 حادثاً نتجت عنها وفاة أربعة أشخاص، وأخيراً «شارع الخيل» الذي شهد 34 حادثاً نتجت عنها وفاة ثلاثة أشخاص.

وأضاف المزروعي أن حوادث الاصطدام تصدرت مجموع الحوادث بواقع 822 حادثاً، وحوادث الصدم بلغت 212 حادثاً، بينما حوادث الدهس بلغت 163 حادثاً، في حين بلغت حوادث التدهور 49 حادثاً.

وبيّن أن الانحراف المفاجئ تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع وفيات، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وقع 317 حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 268 آخرين، بينهم 31 إصابة بليغة و88 متوسطة و126 بسيطة، بينما تسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات في وقوع 235 حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة 15 شخصاً وإصابة 179 آخرين، بينهم 13 إصابة بليغة و62 متوسطة و89 بسيطة، في حين تسبب عدم التقدير لمستعملي الطريق في وقوع 132 حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 140 آخرين، بينهم 11 إصابة بليغة و60 متوسطة و50 بسيطة.