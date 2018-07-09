محاكمة 5 متهمين بالسطو على بنك وسرقته في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضية السطو على أحد البنوك في الإمارة، وسرقة أموال مملوكة له، متهم فيها خمسة أشخاص (من جنسية دول عربية وإفريقية)، وأجلت إلى 22 يوليو الجاري لإعلان المتهمين الرابع والخامس.

وتعود أحداث الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى 25 يوليو من العام الماضي، عندما دخل خمسة أفراد ـ أحدهم كان متنكراً في زي امرأة ـ إلى البنك، وسرقتهم مبالغ مالية عن طريق تهديد الموظفين والمراجعين بسلاح كان بحوزتهم.

وتوجهت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث، ووفق كاميرات المراقبة وما أدلى به موظفو البنك والمراجعون تم القبض على الجناة وأحيلوا إلى النيابة، وبعد التحقيقات تم تقديمهم إلى المحاكمة.